На президентских выборах в Сирии наблюдается высокая явка

Дамаск, 26 мая. Президентские выборы начались в Сирийской Арабской Республике (САР) в 07:00 часов. Избирательные участки открылись на всех подконтрольных официальному правительству территориях страны.
Locals in Douma: Elections scene in our city brings back the victory over terrorism https://t.co/gviM6oxGBC— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021
Предварительная подготовка к процессу голосования на местах включила в себя эпидемиологические меры для борьбы с распространением коронавируса, а также демонстрацию пустых урн перед наблюдателями и представителями СМИ.
В числе первых свой выбор сделали действующий президент Башар Асад и его жена Асма Асад.
President #al-Assad cast his vote in the #presidential_elections in the city of Douma, in the Damascus countryside#Syria#سورية_تنتخب_2021 #الانتخابات_الرئاسية_السورية pic.twitter.com/PdzKBgDov3— ???????????????????????????? (@nothngkompdzrve) May 26, 2021
Сирийцы могут проголосовать на любом участке по своему выбору. Вместо подписи под заполненным бюллетенем ставится отпечаток пальца.
Voters cast their votes at polling stations in Damascus https://t.co/BFXFzSsDcQ— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021
С первых минут голосования наблюдается высокая явка граждан государства. Член Высшего судебного комитета по выборам Мухлес Кайсия связывает это с «настойчивым желанием сирийцев участвовать в строительстве будущего своей страны». Этот орган следит за деятельностью подкомитетов, принимает звонки и работает над обеспечением проведения избирательного процесса в соответствии с конституцией и законом о всеобщих выборах.
Citizens head for polling stations in Sweida province to cast votes in presidential electionshttps://t.co/wOADPVfsbD— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021
Между тем высокая утренняя явка может отчасти объясняться тем фактом, что мероприятие происходит в будний день, и значительное количество сирийцев предпочло отдать свои голоса перед началом работы.
«Мы потеряли эту возможность на многие годы из-за черного терроризма, который нацелился на город Дамаск. Я пришла пораньше, чтобы проголосовать и воспользоваться правом выбрать президента своей страны», — сообщила медсестра Хайят Аль Райбани.
В выборах принимают участие не только гражданские служащие, но и раненые военные, пребывающие на лечении в тыловых госпиталях.
#Wounded #army #personnel, #citizens #gather at #polling #stations in #Tartous to #cast their #votes (Photos) https://t.co/Hw6jgYY8XW— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021