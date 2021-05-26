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12:19
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Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
12:18
Политика
Музей полярников имени Валериана Альбанова открылся в Уфе
12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
Наргиз хочет засудить журналистку Лауру Джугелию за слова об алкоголизме
12:02
Общество
ЦБ РФ предложили выпустить купюры со Сталиным и Дзержинским для устрашения мошенников
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На президентских выборах в Сирии наблюдается высокая явка

Новости Сирии
На президентских выборах в Сирии наблюдается высокая явка
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 26 мая. Президентские выборы начались в Сирийской Арабской Республике (САР) в 07:00 часов. Избирательные участки открылись на всех подконтрольных официальному правительству территориях страны.

Предварительная подготовка к процессу голосования на местах включила в себя эпидемиологические меры для борьбы с распространением коронавируса, а также демонстрацию пустых урн перед наблюдателями и представителями СМИ.

В числе первых свой выбор сделали действующий президент Башар Асад и его жена Асма Асад.

Сирийцы могут проголосовать на любом участке по своему выбору. Вместо подписи под заполненным бюллетенем ставится отпечаток пальца.

С первых минут голосования наблюдается высокая явка граждан государства. Член Высшего судебного комитета по выборам Мухлес Кайсия связывает это с «настойчивым желанием сирийцев участвовать в строительстве будущего своей страны». Этот орган следит за деятельностью подкомитетов, принимает звонки и работает над обеспечением проведения избирательного процесса в соответствии с конституцией и законом о всеобщих выборах.

Между тем высокая утренняя явка может отчасти объясняться тем фактом, что мероприятие происходит в будний день, и значительное количество сирийцев предпочло отдать свои голоса перед началом работы.

«Мы потеряли эту возможность на многие годы из-за черного терроризма, который нацелился на город Дамаск. Я пришла пораньше, чтобы проголосовать и воспользоваться правом выбрать президента своей страны», — сообщила медсестра Хайят Аль Райбани.

В выборах принимают участие не только гражданские служащие, но и раненые военные, пребывающие на лечении в тыловых госпиталях.

выборы сирия президентские выборы
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