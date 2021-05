На президентских выборах в Сирии наблюдается высокая явка

Дамаск, 26 мая. Президентские выборы начались в Сирийской Арабской Республике (САР) в 07:00 часов. Избирательные участки открылись на всех подконтрольных официальному правительству территориях страны.

Locals in Douma: Elections scene in our city brings back the victory over terrorism https://t.co/gviM6oxGBC — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

Предварительная подготовка к процессу голосования на местах включила в себя эпидемиологические меры для борьбы с распространением коронавируса, а также демонстрацию пустых урн перед наблюдателями и представителями СМИ.

В числе первых свой выбор сделали действующий президент Башар Асад и его жена Асма Асад.

Сирийцы могут проголосовать на любом участке по своему выбору. Вместо подписи под заполненным бюллетенем ставится отпечаток пальца.

Voters cast their votes at polling stations in Damascus https://t.co/BFXFzSsDcQ — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

С первых минут голосования наблюдается высокая явка граждан государства. Член Высшего судебного комитета по выборам Мухлес Кайсия связывает это с «настойчивым желанием сирийцев участвовать в строительстве будущего своей страны». Этот орган следит за деятельностью подкомитетов, принимает звонки и работает над обеспечением проведения избирательного процесса в соответствии с конституцией и законом о всеобщих выборах.

Citizens head for polling stations in Sweida province to cast votes in presidential electionshttps://t.co/wOADPVfsbD — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) May 26, 2021

Между тем высокая утренняя явка может отчасти объясняться тем фактом, что мероприятие происходит в будний день, и значительное количество сирийцев предпочло отдать свои голоса перед началом работы.

«Мы потеряли эту возможность на многие годы из-за черного терроризма, который нацелился на город Дамаск. Я пришла пораньше, чтобы проголосовать и воспользоваться правом выбрать президента своей страны», — сообщила медсестра Хайят Аль Райбани.

В выборах принимают участие не только гражданские служащие, но и раненые военные, пребывающие на лечении в тыловых госпиталях.