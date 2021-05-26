Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске

Омск, 26 мая. Возгорание зафиксировано на крупном складе с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Общая площадь пожара около 2 тыс. квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет, сообщают представители экстренных служб. В настоящее время на месте инцидента работают специалисты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Пожар площадью 1 тыс. «квадратов» на ростовском складе потушен, сообщал ФАН. Возгорание повышенной сложности в здании двухэтажного склада было ликвидировано благодаря усилиям сотрудников МЧС.