Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действовал законно во время посадки самолета авиакомпании Ryanair в столице страны.

Сообщения о якобы принуждении судна к приземлению являются ложью, подчеркнул глава государства. Накануне самолет экстренно посадили в Минске из-за сообщений о минировании, которые позже оказались ложными.

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал западные попытки надавить на Белоруссию в связи с инцидентом. По его словам, от ограничительных мер может пострадать сама Европа.