Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства

Минск, 26 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение республики о высылке на родину сотрудников латвийского посольства.

Как отметил Лукашенко, в случае с представителями посольства Латвии Белоруссия поступила так, как поступает «суверенное национальное государство».

Ранее официальный Минск потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть территорию Белоруссии. Латвийского посла вызвали в МИД Белоруссии после инцидента с флагом республики в Риге. Дипломату вручили ноту протеста.