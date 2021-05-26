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26 мая 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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10:53
Армия
Литовкин рассказал о неприятном казусе с военными ВС США на учениях Swift Responsе
10:52
Происшествия
Мертвую женщину в свитере с оленями нашли в Ленобласти
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
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По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
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В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»

Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
pixabay.com

Вашингтон, 26 мая. Американские журналисты рассказали, какую судьбу в Пентагоне уготовили для известных всему миру истребителей пятого поколения F-35.

Журналисты отмечают, что ходят слухи, будто первые образцы самолетов начали «вызывать опасения с точки зрения затрат». Речь идет о том, что главным образом сложности касаются автоматизированного процесса поставки комплектующих для своевременного технического обслуживания. И больше всего проблем в этой сфере связаны именно с первыми моделями F-35А.

«Первые версии истребителей F-35A вскоре могут быть сняты с вооружения ВВС США и отправлены на металлолом. Они наименее боеспособны и наиболее затратны. Также для них сложна поставка боеприпасов. Сегодня такие истребители чаще всего используются для обучения пилотов», — говорится в сообщении зарубежной прессы.

Американский обозреватель Томас Ньюдик отмечает, что готовность F-35A существенно возросла, однако, по мнению командования США, это произошло «ценой неимоверных затрат».

Вместе с этим официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о претворении в жизнь новой миссии ВС США на территории Афганистана на фоне вывода войск. Кроме того, новый плацдарм для американских военных готовится в Казахстане, пишет Infox.

сша пентагон f-35
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Все новости / Армия / В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
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