В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»

Вашингтон, 26 мая. Американские журналисты рассказали, какую судьбу в Пентагоне уготовили для известных всему миру истребителей пятого поколения F-35.

Журналисты отмечают, что ходят слухи, будто первые образцы самолетов начали «вызывать опасения с точки зрения затрат». Речь идет о том, что главным образом сложности касаются автоматизированного процесса поставки комплектующих для своевременного технического обслуживания. И больше всего проблем в этой сфере связаны именно с первыми моделями F-35А.

«Первые версии истребителей F-35A вскоре могут быть сняты с вооружения ВВС США и отправлены на металлолом. Они наименее боеспособны и наиболее затратны. Также для них сложна поставка боеприпасов. Сегодня такие истребители чаще всего используются для обучения пилотов», — говорится в сообщении зарубежной прессы.

Американский обозреватель Томас Ньюдик отмечает, что готовность F-35A существенно возросла, однако, по мнению командования США, это произошло «ценой неимоверных затрат».

Вместе с этим официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о претворении в жизнь новой миссии ВС США на территории Афганистана на фоне вывода войск. Кроме того, новый плацдарм для американских военных готовится в Казахстане, пишет Infox.