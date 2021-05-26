Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу

Москва, 26 мая. Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось: врачи выявили у нее рецидив рака. При этом звезда не собирается уезжать за границу на лечение.

О тяжелой болезни артистки поклонникам и коллегам стало известно летом 2019 года. Знаменитость пропала и не выходила на связь. Уже тогда звезда «Моей прекрасной няни» вела борьбу с онкологическим заболеванием.

Благодаря лечению актрисе удалось контролировать болезнь. В какой-то момент ее состояние улучшилось. Но избавиться от страшного недуга у нее не получилось.

«Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии», — сказал собеседник kp.ru.

Популярная артистка не собирается следовать примеру певицы Жанны Фриске, которая отправилась лечить рак мозга за границу. По слова собеседника, только российские врачи дают звезде положительные прогнозы. Поэтому Заворотнюк решила остаться на родине.

О состоянии актрисы родственники Заворотнюк практически не говорят. Дочь Анна иногда может обмолвиться, как чувствует себя ее родительница.