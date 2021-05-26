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26 мая 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:53
Армия
Литовкин рассказал о неприятном казусе с военными ВС США на учениях Swift Responsе
10:52
Происшествия
Мертвую женщину в свитере с оленями нашли в Ленобласти
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
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Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу

  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:34
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
instagram.com  /  @a_zavorotnyuk

Москва, 26 мая. Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось: врачи выявили у нее рецидив рака. При этом звезда не собирается уезжать за границу на лечение.

О тяжелой болезни артистки поклонникам и коллегам стало известно летом 2019 года. Знаменитость пропала и не выходила на связь. Уже тогда звезда «Моей прекрасной няни» вела борьбу с онкологическим заболеванием.

Благодаря лечению актрисе удалось контролировать болезнь. В какой-то момент ее состояние улучшилось. Но избавиться от страшного недуга у нее не получилось.

«Насте стало плохо в бассейне. На обследовании стало понятно, что головокружение случилось из-за рецидива рака. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии», — сказал собеседник kp.ru.

Популярная артистка не собирается следовать примеру певицы Жанны Фриске, которая отправилась лечить рак мозга за границу. По слова собеседника, только российские врачи дают звезде положительные прогнозы. Поэтому Заворотнюк решила остаться на родине.

О состоянии актрисы родственники Заворотнюк практически не говорят. Дочь Анна иногда может обмолвиться, как чувствует себя ее родительница.

рак заворотнюк онкологическое заболевание
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