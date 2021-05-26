Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»

Минск, 26 мая. Недоброжелатели Республики Беларусь перешли от организации беспорядков к этапу удушения страны, считает президент государства Александр Лукашенко.

Противники перешли к иным методам, подчеркнул глава государства. Он выступил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

«Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — пояснил Лукашенко.

Президент также обратил внимание на влияние пандемии коронавируса на мир. После нее некоторые силы решили перекроить мироустройство, подчеркнул президент.

Ранее журналист-международник Александр Рар проанализировал дальнейшие шаги Запада по отношению к Белоруссии. По словам эксперта, блокировка воздушного пространства над республикой будет невыгодна иностранным государствам.