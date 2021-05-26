На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ

Киев, 26 мая. СМИ констатировали победу бюрократии над «оборонкой» на Украине, объяснив это тем, что планы по ремонту и модернизации ВСУ были сорваны из-за действий чиновников.

Автор публикации для украинского издания Defense Express утверждает, что с начала года оборонные предприятия поставили все вопросы на паузу, которая длится до сих пор. Избежать этой участи удалось лишь гособоронзаказу, который предусматривает приобретение новых или производство модернизированных образцов.

По мнению СМИ, все пошло «наперекосяк» для сферы обороны после решения кабмина по внесению изменений в постановление №641, которое предусматривает новые меры борьбы с пандемией коронавируса. Согласно документу, в период действия карантина использование бюджетных средств разрешено только для предварительной оплаты товаров и услуг, закупаемых для противодействия инфекции. Следовательно, закупка новой техники для ВСУ нарушала бы это постановление. Впоследствии чиновники внесли необходимые поправки, касающиеся оборонной сферы, однако они не затрагивали ремонт и модернизацию оружия и техники.

Вместо того, чтобы углубиться в вопросы снабжения армии необходимой военной техникой, президент Украины Владимир Зеленский недавно внес на рассмотрение Рады законопроект, который предполагает создание Сил территориальной обороны. По мнению украинского экс-премьера Николая Азарова, власти Киева готовятся к войне, пишет Infox.