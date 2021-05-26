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10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ

Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
flickr.com/ministryofdefenceua  /  Sgt. Anthony Jones

Киев, 26 мая. СМИ констатировали победу бюрократии над «оборонкой» на Украине, объяснив это тем, что планы по ремонту и модернизации ВСУ были сорваны из-за действий чиновников.

Автор публикации для украинского издания Defense Express утверждает, что с начала года оборонные предприятия поставили все вопросы на паузу, которая длится до сих пор. Избежать этой участи удалось лишь гособоронзаказу, который предусматривает приобретение новых или производство модернизированных образцов.

По мнению СМИ, все пошло «наперекосяк» для сферы обороны после решения кабмина по внесению изменений в постановление №641, которое предусматривает новые меры борьбы с пандемией коронавируса. Согласно документу, в период действия карантина использование бюджетных средств разрешено только для предварительной оплаты товаров и услуг, закупаемых для противодействия инфекции. Следовательно, закупка новой техники для ВСУ нарушала бы это постановление. Впоследствии чиновники внесли необходимые поправки, касающиеся оборонной сферы, однако они не затрагивали ремонт и модернизацию оружия и техники.

Вместо того, чтобы углубиться в вопросы снабжения армии необходимой военной техникой, президент Украины Владимир Зеленский недавно внес на рассмотрение Рады законопроект, который предполагает создание Сил территориальной обороны. По мнению украинского экс-премьера Николая Азарова, власти Киева готовятся к войне, пишет Infox.

украина всу коронавирус
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