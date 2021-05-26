На Урале подростков отправили в спецшколу за изнасилование девятилетней девочки

Екатеринбург, 26 мая. Подросткам, которые изнасиловали девятилетнюю девочку на Среднем Урале, назначено наказание в виде пребывания в спецшколе сроком на три года.

Меру наказания для четвертого подростка пока не определили. Инцидент произошел в апреле текущего года в Краснотурьинске. Четверо школьников хитростью заманили девочку в лесную зону, а затем один из них при поддержке своих друзей надругался над ней.

После произошедшего несовершеннолетняя рассказала обо всем маме и она обратилась в полицию. Также девочке потребовалась помощь медиков.

СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи, сообщал ФАН. Следователи организовали проверку по факту сообщения о мужчине, который якобы изнасиловал ребенка на улице Лысая Гора.