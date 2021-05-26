Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
Все новости
26 мая 10:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
Все новости

Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска

  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:24
Происшествия
Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска
Невские Новости  /  Олеся Данцевич

Якутск, 26 мая. Спасатели устраняют последствия разлива нефти в реке Лена. Предположительно, загрязнение произошло в результате крушения судна.

Сотрудники Якутского комитета государственного экологического надзора обнаружили нефтяные пятна в ходе рейда по реке Лена, сообщает минэкологии по региону. По первоначальным данным, ЧП произошло из-за затопления судна «Рефрижератор ОР 911», которое находилось на отстое дамбы.

Специалисты уже взяли все необходимые пробы для экспертизы. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, и ведется работа по ликвидации загрязнения.

Вчера разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря недалеко от побережья Туапсе. В зоне ЧП был введен режим повышенной готовности, писал ФАН.

нефть якутия судно лена
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145149 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 134851 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 112156 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 68328 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 67839 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Происшествия / Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска
Рейтинг@Mail.ru