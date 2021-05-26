Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска

Якутск, 26 мая. Спасатели устраняют последствия разлива нефти в реке Лена. Предположительно, загрязнение произошло в результате крушения судна.

Сотрудники Якутского комитета государственного экологического надзора обнаружили нефтяные пятна в ходе рейда по реке Лена, сообщает минэкологии по региону. По первоначальным данным, ЧП произошло из-за затопления судна «Рефрижератор ОР 911», которое находилось на отстое дамбы.

Специалисты уже взяли все необходимые пробы для экспертизы. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, и ведется работа по ликвидации загрязнения.

Вчера разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря недалеко от побережья Туапсе. В зоне ЧП был введен режим повышенной готовности, писал ФАН.