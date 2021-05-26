Потерявшего сознание на железнодорожных путях мужчину спасли дети в Красноярске

Красноярск, 26 мая. Воспитанники Красноярской детской железной дороги спасли жизнь мужчине, который потерял сознание рядом с платформой «Путепровод».

Мужчина переходил пути в неположенном месте. В какой-то момент он потерял сознание и упал на рельсы, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Позже его заметили юные железнодорожники, которые проводили в этом месте акцию.

Ребята позвали на помощь взрослых, а те смогли перенести на перрон пострадавшего, чтобы избежать трагического происшествия. После осмотра в больнице мужчину отпустили домой.

Россиянин решил искупаться в техническом водоеме и увяз ногами в песке, сообщал ФАН. Спасателям пришлось экстренно эвакуировать купальщика.