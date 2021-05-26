Глава Якутии объяснил ситуацию вокруг вакцинации от коронавируса в регионе

Якутск, 26 мая. Власти Якутии выступают за массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил глава региона Айсен Николаев.

По его словам, средства массовой информации «все с ног на голову поставили», написав о том, что в республике якобы планируют силой заставлять прививаться. Об этом Николаев рассказал на пленарном заседании регионального парламента.

«Мы за массовую вакцинацию, чтобы люди массово прививались, в особенности в труднодоступных территориях», — подчеркнул он.

Ранее правительство Якутии отредактировало релиз о массовой вакцинации населения. Сообщается, что из документа убрали слово «обязательная».