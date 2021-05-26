По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать

Лыткарино, 26 мая. Жительница города Лыткарино не справилась с управлением автомобиля. Как стало известно ФАН, женщина по непонятным причинам выскочила на своей иномарке японского производства на встречную полосу и врезалась в грузовое авто.

В дежурную часть полиции 25 мая поступило сообщение об автомобильной аварии. В нем указывалось, что в результате инцидента есть погибшие. На место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники дорожно-патрульной службы. Они вместе с медиками подтвердили гибель нескольких человек.

«Дело в том, что беременная женщина нарушила правила безопасности, которые стоили жизни ее матери и ребенку, которому было всего семь лет. — рассказал ФАН источник в УГИБДД Московской области. — Водительница машины не посадила своих детей в специальные кресла, которые могут помочь при столкновении с другим авто».

По счастливой случайности дочь женщины, которой всего четыре года, осталась жива. Она госпитализирована в местную больницу с травмой головы и другими повреждениями.

«Погиб не только сын 29-летней женщины, а также ее 51-летняя мать. Муж матери водительницы получил серьезные травмы во время аварии. У него перелом ключицы. Водитель грузовика, который проживает в городе Советск Кировской области, оказался абсолютно трезв», — дополнил источник.

Правоохранители выяснили, что погибшие и раненные дети находились в машине с грубыми нарушениями правил безопасности перевозок. Ребята находились на задних сидениях и не были зафиксированы в специальных детских креслах. Пока неизвестно, была ли водительница в состоянии алкогольного опьянения. У нее взяли кровь на экспертизу.