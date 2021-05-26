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26 мая 10:53
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новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
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Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
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Все новости

По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать

Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Лыткарино, 26 мая. Жительница города Лыткарино не справилась с управлением автомобиля. Как стало известно ФАН, женщина по непонятным причинам выскочила на своей иномарке японского производства на встречную полосу и врезалась в грузовое авто.

В дежурную часть полиции 25 мая поступило сообщение об автомобильной аварии. В нем указывалось, что в результате инцидента есть погибшие. На место происшествия сразу же выдвинулись сотрудники дорожно-патрульной службы. Они вместе с медиками подтвердили гибель нескольких человек.

«Дело в том, что беременная женщина нарушила правила безопасности, которые стоили жизни ее матери и ребенку, которому было всего семь лет. — рассказал ФАН источник в УГИБДД Московской области. — Водительница машины не посадила своих детей в специальные кресла, которые могут помочь при столкновении с другим авто».

По счастливой случайности дочь женщины, которой всего четыре года, осталась жива. Она госпитализирована в местную больницу с травмой головы и другими повреждениями.

«Погиб не только сын 29-летней женщины, а также ее 51-летняя мать. Муж матери водительницы получил серьезные травмы во время аварии. У него перелом ключицы. Водитель грузовика, который проживает в городе Советск Кировской области, оказался абсолютно трезв», — дополнил источник.

Правоохранители выяснили, что погибшие и раненные дети находились в машине с грубыми нарушениями правил безопасности перевозок. Ребята находились на задних сидениях и не были зафиксированы в специальных детских креслах. Пока неизвестно, была ли водительница в состоянии алкогольного опьянения. У нее взяли кровь на экспертизу.

лыткарино беременная дтп с погибшими
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