Заседание по первому иску Навального к владимирской ИК-2 могут назначить на 7 июня

Владимир, 26 мая. Судебное заседание по первому иску осужденного блогера Алексея Навального к владимирской ИК-2 могут провести уже 7 июня, сообщил судья.

По предварительным данным, речь идет об иске, в котором основатель ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) требует признать незаконным запрет на пронос телефонов и ноутбуков его адвокатами.

Кроме того, осужденный блогер подал в суд на ИК-2 в Покрове из-за не выданного Корана, сообщало Федеральное агентство новостей. Администрация колонии, в свою очередь, объяснила, что процедура затянулась из-за проверки литературы, которая занимает порядка трех месяцев.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.