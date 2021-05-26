Крым призвал Белоруссию к созданию единого пространства с полуостровом

Симферополь, 26 мая. Крымские власти предложили Белоруссии расширить сотрудничество и сформировать белорусско-крымское пространство, заявил председатель парламента региона Владимир Константинов.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook. По словам парламентария, похоже, республику наглухо и надолго закрывают со стороны Запада на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Он призвал создать общее пространство, поскольку ни жителям Крыма, ни гражданам Белоруссии не избежать санкций.

«Самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться. Многие считают своего рода индикатором такой определенности признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества», — подчеркнул Константинов.

Ранее руководитель общественной организации «Экология и мир», президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко рассказал, угрожает ли разлив нефти в Туапсе экологии полуострова.