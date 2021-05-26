Юрист Гуревич рассказала, как избежать обязательной вакцинации

Москва, 26 мая. Глава Роспотребнадзора Якутии подписал постановление об обязательной вакцинации в регионе. Юрист Сталина Гуревич прокомментировала ситуацию.

Власти Якутии планируют до 1 июня привить не менее 70% взрослого населения. Тех, кто не прошел процедуру, могут не допустить до работы. В свою очередь, работодателям могут выписать штраф, если они не обеспечат выполнение постановления, передает «Общественная служба новостей».

По словам Гуревич, в этом случае необходимо понимать, какие профессии попадают под распоряжение. Как правило, распространяется оно на работу с людьми, в том числе и детьми. Кроме того, эксперт рекомендовала сначала обратиться к врачу, чтобы выяснить, допустима ли процедура.

В Подмосковье тем временем смягчили требования для работодателей, у которых не менее 60% сотрудников привились от COVID-19. Ранее компаниям нужно было проверять работников на инфекцию каждые 15 дней, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Правительство РФ ранее предложило включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Таким образом удастся закупить препараты для иммунизации за счет федерального бюджета.