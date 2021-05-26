Белгородское УФСИН опровергло сведения об этапировании Ефремова в Москву

Белгород, 26 мая. Управление ФСИН не подтвердило информацию об этапировании осужденного актера Михаила Ефремова в Москву для проведения следственных действий, заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что артист находится в столице, его доставили для дачи показаний по делу о наркотиках. Ефремову якобы позволили вернуться домой на время, которое займут следственные мероприятия, сообщает газета «Культура».

Российского актера признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб один человек. Звезду театра и кино приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позднее срок сократили до 7,5 года тюремного заключения. В настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.