Лолита в ярком купальнике объявила себя иконой ЛГБТ

Москва, 26 мая. Популярная исполнительница Лолита Милявская готова к летнему сезону. Артистка облачилась в яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.

Стройная фигура артистки восхитила поклонников. За последнее время популярная артистка заметно похудела. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором позирует в ярком купальнике.

«Сколько же безумных или играющих в это... Уже все, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ», — резко заявила артистка.

Яркий пляжный костюм раскрашен в радужные тона и украшен глубоким декольте. Фанаты отметили, что, несмотря на стройность фигуры, певице стоило бы «подтянуть» грудь. Однако многие поблагодарили своего кумира за смелость говорить об ЛГБТ.

«Фигурка отпад, но грудь, конечно, подтянуть бы»; «Восхищаюсь вашей смелостью! Все представители ЛГБТ согласны принять вас своей иконой!!!»; «Лолита, выглядите божественно. Только я бы на вашем месте все же вырез сделал поменьше, чтобы грудь не так видна была», — посоветовали поклонники своему кумиру.

57-летняя Лолита не любит говорить о своем возрасте, однако в недавнем интервью для одного из YouTube-каналов она впервые раскрыла размер своей пенсии. Артистка рассказала, за что она получает доплаты.