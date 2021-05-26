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26 мая 10:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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Лолита в ярком купальнике объявила себя иконой ЛГБТ

Шоу-бизнес
Лолита в ярком купальнике объявила себя иконой ЛГБТ
instagram.com  /  @lolitamilyavskaya

Москва, 26 мая. Популярная исполнительница Лолита Милявская готова к летнему сезону. Артистка облачилась в яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.

Стройная фигура артистки восхитила поклонников. За последнее время популярная артистка заметно похудела. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором позирует в ярком купальнике.

«Сколько же безумных или играющих в это... Уже все, связанное с радугой, включая детскую игрушку Симпл Димпл и мороженое, обвиняют в гей-пропаганде. Прошу считать меня в этом купальнике иконой ЛГБТ», — резко заявила артистка.

Яркий пляжный костюм раскрашен в радужные тона и украшен глубоким декольте. Фанаты отметили, что, несмотря на стройность фигуры, певице стоило бы «подтянуть» грудь. Однако многие поблагодарили своего кумира за смелость говорить об ЛГБТ.

«Фигурка отпад, но грудь, конечно, подтянуть бы»;

«Восхищаюсь вашей смелостью! Все представители ЛГБТ согласны принять вас своей иконой!!!»;

«Лолита, выглядите божественно. Только я бы на вашем месте все же вырез сделал поменьше, чтобы грудь не так видна была», — посоветовали поклонники своему кумиру.

57-летняя Лолита не любит говорить о своем возрасте, однако в недавнем интервью для одного из YouTube-каналов она впервые раскрыла размер своей пенсии. Артистка рассказала, за что она получает доплаты.

Лолита лгбт фигура
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Все новости / Шоу-бизнес / Лолита в ярком купальнике объявила себя иконой ЛГБТ
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