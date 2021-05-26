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26 мая 10:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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Веденской казалось, что она умрет после драки в петербургском ресторане

Шоу-бизнес
Веденской казалось, что она умрет после драки в петербургском ресторане
instagram.com  /  @anastasia_vedenskaia

Москва, 26 мая. Актриса Анастасия Веденская поделилась страшными воспоминаниями о драке в одном из ресторанов Петербурга. Женщина была госпитализирована  с тяжелыми травмами.

Артистка была на премьере фильма «Дочь тьмы» вместе со своим бойфрендом Максимом Онищенко, режиссером картины Ростиславом Мусаевым и его возлюбленной. После вечера они отправились в ресторан. Слово за слово их разговор зашел о домашнем насилии.

«Я сказала, что мой бывший муж Володя Епифанцев никогда меня не бил, — сказала знаменитость в эфире программы «Судьба человека». — И тут подруга режиссера мне говорит: «Я такое могу с тобой сделать». И она мне бокалом наносит удар в затылок. Я позвонила Володе и сказала: «Меня повезут в больницу». Володя тоже оказался в этом отеле. Он снимался в каком-то фильме. Попросила его позаботиться о нашем сыне Гордее, который был в этой же гостинице».

Артистка получила серьезные травмы. Как вспоминает кинодива, у нее в голове была дыра, и чтобы ее зашить пришлось наложить семь швов.

«Мне казалось, что я сейчас умру», — вспоминает звезда.

Драка произошла в феврале этого года. После потасовки бывшая жена Владимира Епифанцева призналась, что хочет добиться наказания для обидчицы.

драка судьба человека веденская
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