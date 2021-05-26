Веденской казалось, что она умрет после драки в петербургском ресторане

Москва, 26 мая. Актриса Анастасия Веденская поделилась страшными воспоминаниями о драке в одном из ресторанов Петербурга. Женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Артистка была на премьере фильма «Дочь тьмы» вместе со своим бойфрендом Максимом Онищенко, режиссером картины Ростиславом Мусаевым и его возлюбленной. После вечера они отправились в ресторан. Слово за слово их разговор зашел о домашнем насилии.

«Я сказала, что мой бывший муж Володя Епифанцев никогда меня не бил, — сказала знаменитость в эфире программы «Судьба человека». — И тут подруга режиссера мне говорит: «Я такое могу с тобой сделать». И она мне бокалом наносит удар в затылок. Я позвонила Володе и сказала: «Меня повезут в больницу». Володя тоже оказался в этом отеле. Он снимался в каком-то фильме. Попросила его позаботиться о нашем сыне Гордее, который был в этой же гостинице».

Артистка получила серьезные травмы. Как вспоминает кинодива, у нее в голове была дыра, и чтобы ее зашить пришлось наложить семь швов.

«Мне казалось, что я сейчас умру», — вспоминает звезда.

Драка произошла в феврале этого года. После потасовки бывшая жена Владимира Епифанцева призналась, что хочет добиться наказания для обидчицы.