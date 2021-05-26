Роскачество составило список лучших моделей телевизоров в РФ

Москва, 26 мая. Рейтинг лучших телевизоров, которые представлены в России, обновили специалисты Роскачества и дали советы по выбору устройства.

Эксперты порекомендовали при покупке телевизора обращать внимание на качество звука, матрицу и разрешение экрана. В новом перечне представлено 222 устройства. Это на 22 модели больше, чем было в предыдущем списке.

Лучшей названа модель, которая работает на основе ОС Android TV. Среди бюджетных вариантов жителям России посоветовали отдать предпочтение LCD-телевизору от популярной корейской компании. Устройство имеет диагональ в 50 дюймов, разрешение экрана составляет 3840 на 2160.

До этого россиянам рассказали, как современные телевизоры могут угрожать информационной безопасности граждан. Специалисты считают, что в микрочипах устройств можно обнаружить микрофон или камеру.