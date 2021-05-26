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26 мая 10:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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Роскачество составило список лучших моделей телевизоров в РФ

Общество
Роскачество составило список лучших моделей телевизоров в РФ
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 26 мая. Рейтинг лучших телевизоров, которые представлены в России, обновили специалисты Роскачества и дали советы по выбору устройства.

Эксперты порекомендовали при покупке телевизора обращать внимание на качество звука, матрицу и разрешение экрана. В новом перечне представлено 222 устройства. Это на 22 модели больше, чем было в предыдущем списке.

Лучшей названа модель, которая работает на основе ОС Android TV. Среди бюджетных вариантов жителям России посоветовали отдать предпочтение LCD-телевизору от популярной корейской компании. Устройство имеет диагональ в 50 дюймов, разрешение экрана составляет 3840 на 2160.

До этого россиянам рассказали, как современные телевизоры могут угрожать информационной безопасности граждан. Специалисты считают, что в микрочипах устройств можно обнаружить микрофон или камеру.

роскачество рейтинг телевизор
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