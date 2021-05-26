Sohu: силы НАТО «превратились в клоунов» на глазах у России перед Днем Победы

Пекин, 26 мая. США и их партнеры по НАТО так хотели испортить России празднование Дня Победы, что опозорились прямо во время своих учений, пишет издание Sohu.

Прямо накануне парада Победы Североатлантический альянс решил совершить очередной акт демонстрации силы у российских границ. Маневры, развернувшиеся в Прибалтике, не стали первыми, но определенно выделяются среди прочих, приводит содержание материала китайского издания «ПолитРоссия».

Так, Североатлантический альянс решил отработать высадку десантников в Эстонии, но тренировки пошли не по плану. Несколько бойцов элитных подразделений НАТО получили серьезные травмы в ходе постановочного сражения, опозорив Альянс на глазах у России и всего мира. Этот «подарок» оценили авторы Sohu, учитывая, что учения были одними из крупнейших за последние несколько лет.

В издании уверены, что США не просто так развернули маневры перед годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Традиционный парад Победы на Западе принято считать демонстрацией военной мощи РФ, потому и США хотели показать собственную. Но вместо этого силы НАТО «превратились в клоунов» на глазах у России перед Днем Победы, констатирует Sohu.

Ранее в издании Sohu оценили российские электрические торпеды УЭТ-1, отметив их превосходство над американскими аналогами.