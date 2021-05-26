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26 мая 10:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:51
Происшествия
Представители компании «Амурское» назвали свою версию столкновения судов у Хоккайдо
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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Sohu: силы НАТО «превратились в клоунов» на глазах у России перед Днем Победы

Армия
Sohu: силы НАТО «превратились в клоунов» на глазах у России перед Днем Победы
Федеральное агентство новостей

Пекин, 26 мая. США и их партнеры по НАТО так хотели испортить России празднование Дня Победы, что опозорились прямо во время своих учений, пишет издание Sohu.

Прямо накануне парада Победы Североатлантический альянс решил совершить очередной акт демонстрации силы у российских границ. Маневры, развернувшиеся в Прибалтике, не стали первыми, но определенно выделяются среди прочих, приводит содержание материала китайского издания «ПолитРоссия».

Так, Североатлантический альянс решил отработать высадку десантников в Эстонии, но тренировки пошли не по плану. Несколько бойцов элитных подразделений НАТО получили серьезные травмы в ходе постановочного сражения, опозорив Альянс на глазах у России и всего мира. Этот «подарок» оценили авторы Sohu, учитывая, что учения были одними из крупнейших за последние несколько лет.

В издании уверены, что США не просто так развернули маневры перед годовщиной окончания Великой Отечественной войны. Традиционный парад Победы на Западе принято считать демонстрацией военной мощи РФ, потому и США хотели показать собственную. Но вместо этого силы НАТО «превратились в клоунов» на глазах у России перед Днем Победы, констатирует Sohu.

Ранее в издании Sohu оценили российские электрические торпеды УЭТ-1, отметив их превосходство над американскими аналогами.

россия сша нато
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