Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте



В среду, 26 мая, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг Вячеслава Алексеева, директора Фонда друзей балтийской нерпы.

Ежегодно на берегу Финского залива, а также в реках и каналах города петербуржцы находят истощенных детенышей балтийской нерпы. Выловленных малышей экстренно направляют в реабилитационный центр.

Попадается большое количество умерших взрослых нерп. Все погибшие животные — самцы, достигшие возраста трех-четырех лет. Именно они по неопытности попадают сети, которые ставят рыбаки в период ловли корюшки, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

В 2014 году зоологи обнаружили особенно большое количество погибших особей серого тюленя. Тогда специалисты заявили о 200 трупах млекопитающих. Это рекордный показатель.

Всего в водах Балтики насчитывают порядка 2000 особей серого тюленя. Эти животные заплывают как в Петербург, так и в другие города на побережье.

Похожая ситуация сложилась на юге России: десятки редких видов тюленей усыпали каспийское побережье. Ситуация близка к экологической катастрофе, ведь эта нерпа занесена в Красную книгу. Что именно погубило каспийских нерп, выясняют в лабораториях. Отобранный биоматериал уже исследуют ученые.

Проверка проводится с привлечением специалистов контрольных и надзорных органов в области охраны окружающей среды.

«Ситуация по факту гибели краснокнижных тюленей находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил Шамиль Насимов, и.о. заместителя махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора.

Очистные сооружения в Махачкале не могут достроить более 30 лет.

Кто и как спасает морских млекопитающих в России? Что нужно делать, если вы увидите умирающего тюленя? Как рыболовецкий промысел сказывается на экологическом благополучии региона? На эти и другие вопросы отвечает ветеринарный врач и директор фонда Вячеслав Алексеев.