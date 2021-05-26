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Лукашенко предупредил о жесткой реакции Белоруссии на новые санкции Запада
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12:17
Политика
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
12:17
Армия
Военнослужащие ЦВО укротили лошадей на соревнованиях в Тыве
12:16
Происшествия
Полицейский вывел пенсионерку из задымленной квартиры в Ленобласти
12:16
Общество
В Роскомнадзоре назвали самые популярные соцсети россиян
12:15
Происшествия
Бывший депутат заксобрания Бурятии отправится в тюрьму за смертельное ДТП
12:15
Происшествия
В Японии расследуют дело о халатности после столкновения кораблей в Охотском море
12:14
Общество
Главные экранизации великой «Анны Карениной»
12:13
Политика
ГД РФ приняла в I чтении закон об ужесточении требований для выдачи оружия
12:12
Экономика
Премьер Белоруссии опроверг прогнозы Запада о застое и падении экономики республики
12:10
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
12:08
Политика
Москва высылает сотрудника болгарского посольства
12:06
Экономика
Премьер-министр Белоруссии допустил ограничение транзита для Запада
12:06
Политика
Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
12:05
Общество
Роскосмос отреагировал на инцидент с разрисованным вандалами «Бураном»
12:05
Общество
Петербуржцев предупредили об изменении работы станции метро «Нарвская»
12:04
Политика
Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair думал о безопасности страны
12:04
Шоу-бизнес
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Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте

  /   Обновлено: 26 мая 2021 12:12
Общество
Эфир: Причины появления истощенных тюленей и нерп в городской черте
vodokanal.spb.ru  /  Официальный сайт водоканала Санкт-Петербурга


В среду, 26 мая, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг Вячеслава Алексеева, директора Фонда друзей балтийской нерпы.

Ежегодно на берегу Финского залива, а также в реках и каналах города петербуржцы находят истощенных детенышей балтийской нерпы. Выловленных малышей экстренно направляют в реабилитационный центр. 

Попадается большое количество умерших взрослых нерп. Все погибшие животные — самцы, достигшие возраста трех-четырех лет. Именно они по неопытности попадают сети, которые ставят рыбаки в период ловли корюшки, сообщают в Фонде друзей балтийской нерпы.

В 2014 году зоологи обнаружили особенно большое количество погибших особей серого тюленя. Тогда специалисты заявили о 200 трупах млекопитающих. Это рекордный показатель.

Всего в водах Балтики насчитывают порядка 2000 особей серого тюленя. Эти животные заплывают как в Петербург, так и в другие города на побережье.

Похожая ситуация сложилась на юге России: десятки редких видов тюленей усыпали каспийское побережье. Ситуация близка к экологической катастрофе, ведь эта нерпа занесена в Красную книгу. Что именно погубило каспийских нерп, выясняют в лабораториях. Отобранный биоматериал уже исследуют ученые.

Проверка проводится с привлечением специалистов контрольных и надзорных органов в области охраны окружающей среды.

«Ситуация по факту гибели краснокнижных тюленей находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил Шамиль Насимов, и.о. заместителя махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора.

Очистные сооружения в Махачкале не могут достроить более 30 лет.

Кто и как спасает морских млекопитающих в России? Что нужно делать, если вы увидите умирающего тюленя? Как рыболовецкий промысел сказывается на экологическом благополучии региона? На эти и другие вопросы отвечает ветеринарный врач и директор фонда Вячеслав Алексеев.

петербург животные нерпа фонд друзей балтийской нерпы
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