Netflix снимет адаптацию «Анны Карениной» с Ходченковой в главной роли

Москва, 26 мая. Стриминговый сервис Netflix снимет современную адаптацию классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главную роль в экранизации исполнит актриса Светлана Ходченкова.

Автором сценария первого оригинального российского проекта для этой платформы стал создатель «Эпидемии» Роман Кантор, помогала ему в этом Мария Микулина. Режиссерами выступают создатели «Перевала Дятлова» Валерий Федорович и Евгений Никишов. К ним присоединились авторы еще одного популярного российского сериала «Колл-центр» Наташа Меркулова и Алексей Чупов.

Действие сериала будет разворачиваться в современной России. Персонаж Ходченковой — светская львица и жена будущего петербургского губернатора. Каренина влюбляется в молодого наследника Алексея Вронского, однако взаимные чувства угрожают их социальному положению.

Производством сериала занимается продюсерский центр 1-2-3 Production. Съемки проекта будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. О дате релиза пока ничего не известно, передает ТАСС.

Последнее время стриминговый сервис Netflix активно сотрудничает с российскими кинопроизводителями. Несколько недель назад платформа включила фильм «Серебряные коньки» в свою линейку Original.