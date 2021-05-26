Главы Минобороны России и Армении по телефону обсудили текущую ситуацию в Карабахе

Москва, 26 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян во время телефонных переговоров обсудили вопросы касательно текущей обстановки в Нагорном Карабахе.

Во время разговора поднималась тема осуществления задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе. Также министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран, сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Вагаршак Арутюнян и командующий миротворческими силами РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов провели переговоры по ситуации на армяно-азербайджанской границе.