В пещере Свердловской области нашли кладбище древних бурых медведей

Екатеринбург, 26 мая. Останки бурых медведей, которые жили в плейстоценовую эпоху, были найдены учеными в пещере в Свердловской области. Животные населяли эти территории около 11,7 тыс. лет назад.

Открытие было сделано в Северной пещере на реке Вижай, расположенной в Свердловской области. Информацию об объекте передали сотрудникам Института экологии растений и животных УрО РАН.

Палеонтологи обнаружили кости взрослых самок, детенышей и самцов бурых медведей разных возрастов. Об этом рассказал старший сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН Павел Косинцевв ходе пресс-конференции. По словам специалиста, в Азии кладбища таких животных плейстоценового возраста практически неизвестны. Сейчас эксперты планируют провести анализ, чтобы выяснить, каким был рацион древних бурых медведей.

Рогатый динозавр, останки которого были обнаружены в 1996 году в Нью-Мехико, оказался одним из самых древних видов цератопсид. Как сообщалось ранее, это вид динозавров получил название Menefeeceratops sealeyi.