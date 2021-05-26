Суд над ангарским маньяком начался в закрытом режиме

Иркутск, 26 мая. Судебный процесс, на котором рассмотрят дела в отношении экс-милиционера Михаила Попкова, начался в Иркутской области. В 2020 году он сознался еще в двух злодеяниях.

Ангарский маньяк, на счету которого около 80 убийств, ранее написал явки с повинной. После этого его этапировали из колонии в СИЗО-1 в Иркутске. Попков взял на себя убийства двух женщин в 1995 и 1998 годах в Ангарске. Ранее об этих преступлениях он следствию не сообщал.

В январе 2015 года экс-милиционера Михаила Попкова осудили на пожизненный срок за убийство 22 жительниц Ангарска, а также за причинение тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. Через некоторое время Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении. В итоге суд установил факт 56 убийств. Эпизод с покушением не рассматривался за истечением срока давности, сообщал ФАН.