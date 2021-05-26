Русский Халк установил мировой рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета

Москва, 26 мая. Спортсмен из России, выступающий в категории "силовой экстрим", Сергей Агаджанян установил рекорд, когда смог отбуксировать вертолет Ми-26 весом в 40 тонн.

Агаджанян смог зафиксировать достижение сразу в нескольких номинациях: «буксировка самого тяжелого вертолета», «буксировка самого тяжелого веса», «буксировка самого тяжелого транспортного средства».

Ему удалось сдвинуть с места и отбуксировать вертолет на 17 метров за 42 секунды. При этом спортсмен не использовал никаких специальных приспособлений, кроме каната. Обычно экстремалы пользуются лестницей при проведении подобных мероприятий. Также Русский Халк смог надуть до разрыва медицинскую грелку объемом в литр.

Ранее сообщалось, что дайвер из Хорватии установил новый мировой рекорд по задержке дыхания под водой. Он провел под водой 24 минуты и 33 секунды.