Ученые определили доисторическую родину арбузов

Москва, 26 мая. Исследователи из международной группы установили, что прародители современных арбузов росли на Африканском континенте.

Основная сложность эксперимента заключалась в том, что от арбузов крайне редко остаются окаменелости. Таким образом, биологам пришлось извлекать из остатков найденных растений пригодную для подробного исследования ДНК.

Ради того, чтобы определить первичное место произрастания арбузов, ученые проанализировали музейные экспонаты, а также вырастили плоды из семян, которые хранились в течение 250 лет. В ходе эксперимента удалось установить, что ближайшими родственниками арбузов являются тыквенные Citrullus, которые сегодня растут в Судане.

Ранее глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов. Он перечислил основные критерии выбора, а также рассказал, где лучше всего покупать плоды.