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26 мая 10:52
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новостей
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
10:23
Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
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Ученые определили доисторическую родину арбузов

Наука
Ученые определили доисторическую родину арбузов
pixabay.com

Москва, 26 мая. Исследователи из международной группы установили, что прародители современных арбузов росли на Африканском континенте.

Основная сложность эксперимента заключалась в том, что от арбузов крайне редко остаются окаменелости. Таким образом, биологам пришлось извлекать из остатков найденных растений пригодную для подробного исследования ДНК.

Ради того, чтобы определить первичное место произрастания арбузов, ученые проанализировали музейные экспонаты, а также вырастили плоды из семян, которые хранились в течение 250 лет. В ходе эксперимента удалось установить, что ближайшими родственниками арбузов являются тыквенные Citrullus, которые сегодня растут в Судане.

Ранее глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов. Он перечислил основные критерии выбора, а также рассказал, где лучше всего покупать плоды.

родина арбуз исследование биологи
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