Сергей Лазарев впервые выступил на сцене с сыном

Москва, 26 мая. Популярный российский певец Сергей Лазарев впервые выступил на большой сцене вместе с сыном Никитой. Дебют старшего ребенка звезды можно увидеть по ТВ.

Артист принял участие в ежегодном шоу «Взрослые и дети». Исполнитель спел вместе с семилетним Никитой хит «Это все она». Судя по всему, Лазарев очень горд за сына. Не исключено, что Никита после номера с отцом задумается о будущей профессии и пойдет по стопам знаменитого отца.

«Смотрите наш дуэт с Никитосом 6 июня на Первом канале! В концерте «Взрослые и дети» «Непоседам-30 лет». Это дебют Никиты на большой сцене!» — написал Лазарев на своей странице в Instagram.

Поклонники поздравили сына артиста с дебютом и пожелали ему успехов в творчестве. Некоторые пришли в изумление, увидев счастливых отца и сына в одинаковых костюмах.

«Поздравляю Никиту с дебютом! Он большой молодец! Будем ждать с нетерпением»; «Шикарные папа и сын! Видела отрывок выступления, это так мило и прекрасно! Никита нервничает, это заметно, но рядом с вами сразу успокаивается!» — пишут преданные фанаты.

Сергей Лазарев воспитывает двух детей: сына Никиту и дочь Анну. Рождение наследников он держал в секрете. До сих пор неизвестно, кто является матерью детей Лазарева.

Как сообщает сайт 360tv.ru, Лазарев вновь задумался об участии в Евровидении. Певец дважды участвовал в конкурсе и оба раза занимал третье место.