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новостей
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
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Сергей Лазарев впервые выступил на сцене с сыном

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев впервые выступил на сцене с сыном
instagram.com  /  @lazarevsergey

Москва, 26 мая. Популярный российский певец Сергей Лазарев впервые выступил на большой сцене вместе с сыном Никитой. Дебют старшего ребенка звезды можно увидеть по ТВ.

Артист принял участие в ежегодном шоу «Взрослые и дети». Исполнитель спел вместе с семилетним Никитой хит «Это все она». Судя по всему, Лазарев очень горд за сына. Не исключено, что Никита после номера с отцом задумается о будущей профессии и пойдет по стопам знаменитого отца.

«Смотрите наш дуэт с Никитосом 6 июня на Первом канале! В концерте «Взрослые и дети» «Непоседам-30 лет». Это дебют Никиты на большой сцене!» — написал Лазарев на своей странице в Instagram.

Поклонники поздравили сына артиста с дебютом и пожелали ему успехов в творчестве. Некоторые пришли в изумление, увидев счастливых отца и сына в одинаковых костюмах.

«Поздравляю Никиту с дебютом! Он большой молодец! Будем ждать с нетерпением»;

«Шикарные папа и сын! Видела отрывок выступления, это так мило и прекрасно! Никита нервничает, это заметно, но рядом с вами сразу успокаивается!» — пишут преданные фанаты.

Сергей Лазарев воспитывает двух детей: сына Никиту и дочь Анну. Рождение наследников он держал в секрете. До сих пор неизвестно, кто является матерью детей Лазарева.

Как сообщает сайт 360tv.ru, Лазарев вновь задумался об участии в Евровидении. Певец дважды участвовал в конкурсе и оба раза занимал третье место.

дети лазарев ыступление
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