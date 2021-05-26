Политолог Ищенко назвал глупой замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Латвии

Москва, 26 мая. Латвия повела себя глупо и абсолютно типично для Прибалтики, когда заменила флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею. Об этом высказался политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик прокомментировал скандальный инцидент во время ЧМ по хоккею в Риге. Там по решению властей заменили белорусский флаг на бело-красно-белую символику противников президента республики Александра Лукашенко. Минск в ответ выслал латвийского посла, а Рига объявила зеркальные меры.

Политолог назвал такое решение глупым и провальным. По его словам, Латвия теряет возможность легальной работы, в том числе против главы Белоруссии, через посольство.

Сплочение белорусов может стать другим негативным последствием для Риги. Ищенко напомнил, что красно-зеленый флаг является не личным знаменем действующего президента, а государственным символом Белоруссии с сакральным значением для ее жителей.

«Они оскорбили не Лукашенко, а народ, чем привели к его консолидации», — приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

Политолог уверен, что инцидент заденет даже тех, кто не любит главу республики. Ищенко указал на отсутствие смысла и прагматизма в действиях Риги.

МИД Латвии ранее рассказал о последствиях дипломатического скандала с Белоруссией. Парламентский секретарь ведомства Занда Калниня-Лукашевица заявила, что единственный сотрудник посольства в Минске будет присматривать за зданием.