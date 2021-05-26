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26 мая 10:51
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новостей
10:50
Политика
Лукашенко рассказал об отказе Запада расследовать инцидент с Ryanair
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
10:23
Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
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Политолог Ищенко назвал глупой замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Латвии

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Политика
Политолог Ищенко назвал глупой замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Латвии
Новостное агентство «Харьков».  /  Герман Парло

Москва, 26 мая. Латвия повела себя глупо и абсолютно типично для Прибалтики, когда заменила флаг Белоруссии на чемпионате мира по хоккею. Об этом высказался политолог Ростислав Ищенко.

Аналитик прокомментировал скандальный инцидент во время ЧМ по хоккею в Риге. Там по решению властей заменили белорусский флаг на бело-красно-белую символику противников президента республики Александра Лукашенко. Минск в ответ выслал латвийского посла, а Рига объявила зеркальные меры.

Политолог назвал такое решение глупым и провальным. По его словам, Латвия теряет возможность легальной работы, в том числе против главы Белоруссии, через посольство.

Сплочение белорусов может стать другим негативным последствием для Риги. Ищенко напомнил, что красно-зеленый флаг является не личным знаменем действующего президента, а государственным символом Белоруссии с сакральным значением для ее жителей.

«Они оскорбили не Лукашенко, а народ, чем привели к его консолидации», — приводит слова эксперта «Экономика сегодня».

Политолог уверен, что инцидент заденет даже тех, кто не любит главу республики. Ищенко указал на отсутствие смысла и прагматизма в действиях Риги.

МИД Латвии ранее рассказал о последствиях дипломатического скандала с Белоруссией. Парламентский секретарь ведомства Занда Калниня-Лукашевица заявила, что единственный сотрудник посольства в Минске будет присматривать за зданием.

Латвия белоруссия хоккей чм ищенко
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