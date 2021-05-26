С берегов восточной Индии эвакуируют людей из-за угрозы тропического шторма

Нью-Дели, 26 мая. Более трех миллионов человек эвакуировали с прибрежных территорий штатов Одиша и Западная Бенгалия, после сообщения о надвигающемся шторме.

На восточную часть Индии надвигается циклон «Яас», заявили местные власти. Жители покидают регионы, на которые идет мощный тропический шторм. Ожидается, что в ближайшие часы «Яас», получивший классификацию «очень жесткого циклонного шторма», обрушится на побережье между городом Парадип и островом Сагар.

В регионе приостановлены полеты, рыбакам не рекомендуется выходить в море, а больницам и организациям здравоохранения — рекомендовано принять меры для бесперебойного обеспечения учреждений электроэнергией.

Субтропический шторм «Ана» образовался в Атлантическом океане, сообщал ФАН. Он находится неподалеку от Бермудских островов.