Рейсы компании «Белавиа» в Стокгольм и обратно отменены до ноября

Минск, 26 мая. Рейсы авиаперевозчика «Белавиа», следующие из Минска в Стокгольм и обратно, временно отменяются. Об этом в среду сообщили представители белорусской компании.

Ограничения по полетам в столицу Швеции будут действовать до ноября этого года, подтвердили в руководстве «Белавиа». В компании принесли извинения клиентам за причиненные неудобства.

Компания «Белавиа» отменяет полеты в несколько городов Украины из-за запрета властей соседнего государства на выполнение рейсов. Как сообщалось ранее, Киев ввел запрет на реализацию полетов национального перевозчика Белоруссии.