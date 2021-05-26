Экс-министр Украины Климкин разочарован реакцией ЕС на инцидент с самолетом в Минске

Киев, 26 мая. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил разочарование из-за действий ЕС после ситуации с самолетом Ryanair в белорусской столице.

Экс-чиновник предложил оказать давление на президента республики Александра Лукашенко при помощи ограничительных мер в адрес Москвы. Климкин высказался в Twitter.

«Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая российский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусскому диктатору», — подчеркнул бывший министр.

Ранее по поводу инцидента высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она указала на отсутствие доказательств причастности России к ситуации в Минске.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту судна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Белорусские правоохранители задержали пассажира при проверке документов. Против Протасевича в республике возбуждено несколько уголовных дел.