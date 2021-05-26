Официальный спонсор ОИ-2020 в Токио призвал отменить турнир

Токио, 26 мая. Японская газета Asahi Shimbun, являющаяся спонсором предстоящих летних Олимпийских игр, призвала отменить соревнования.

Журналисты издания Asahi Shimbun обратились к премьер-министру Японии Есихидэ Суге с просьбой принять решение об отмене Олимпийских игр в Токио. Сотрудники СМИ отметили, что ситуация с COVID-19 представляет собой угрозу для общественной безопасности, в связи с чем проведение турнира не представляется целесообразным.

«Мы далеки от ситуации, в которой каждый может быть уверен, что он будет в безопасности. К сожалению, это не так», — говорится в материале.

Перенесенная на 2021 год летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Планируется, что в турнире примут участие около 15 тысяч спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА россияне выступят на ОИ-2020 под флагом ОКР.

Ранее МОК одобрил дизайн экипировки российской команды для летней Олимпиады в японском Токио. Об этом сообщила пресс-служба организации.