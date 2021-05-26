Задержанной в Минске россиянке Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Минск, 26 мая. Россиянке Софии Сапеге, которую арестовали в Минске, в ближайшее время должны предъявить обвинение. Оно касается разжигания розни. По такой статье максимальный срок — 12 лет.

Гражданка РФ София Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минске вместе с Романом Протасевичем. Последний является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Во вторник суд приговорил девушку к двум месяцам ареста по подозрению в нарушении нескольких статей. Сапега уже побывала на допросе, в ходе которого призналась в редактировании Telegram-канала с данными сотрудников МВД. Девушка рассказала, что чувствует себя нормально. Каких-либо жалоб на некорректное обращение у нее нет, сообщал ФАН.