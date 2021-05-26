Пентагон озвучил новую стратегию США по Афганистану

Вашингтон, 26 мая. США приступили к осуществлению новой миссии на территории Афганистана на фоне вывода войск, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Боевая операция в Афганистане завершается, однако у Соединенных Штатов существует новая стратегия в отношении этой страны, сообщил пресс-секретарь военного ведомства. Теперь Вашингтон планирует сосредоточиться на развитии «новых отношений» с Кабулом по правительственным направлениям, экономическому и дипломатическому, и по вопросам безопасности.

С выводом военнослужащих и техники из Афганистана США полностью не покидают регион, пояснил Кирби. Причина кроется в сохранении угроз на территории страны. Однако Вашингтон готов им противодействовать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выразил надежду на стабилизацию ситуации в Афганистане после вывода ВС США.