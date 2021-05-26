Евросоюз намерен провести саммит на тему отношений с Россией

Прага, 26 мая. Главы европейских государств вновь встретятся в Брюсселе для обсуждения развития отношений с Россией, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, на этом этапе все страны Евросоюза выразили свою солидарность с Чехией на фоне дипломатического скандала с Россией, связанного со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице.

«К дискуссии мы вернемся в июне, когда глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представит итоговый отчет об отношениях между ЕС и Россией», — сказал он.

Кроме того, глава Правительства Чехии добавил, что дальнейшие шаги будут приниматься исходя из пяти недавно принятых принципов политики ЕС по отношению к России.

Ранее стало известно, что чешские парламентарии потребовали взыскать с российской стороны «компенсацию» за взрыв во Врбетице. Также депутаты заявили о необходимости сравнять число сотрудников российской и чешской дипмиссий.