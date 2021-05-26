Россиянам рассказали, почему полезно съедать один огурец в день

Москва, 26 мая. Свежие огурцы должны быть включены в ежедневный рацион человека. Еще в древности их рекомендовали для очистки организма от шлаков.

Сейчас диетологи советуют обратить внимание на этот овощ людям, желающим похудеть. По словам специалистов, такой продукт обладает отрицательной калорийностью. Огурцы на 95% состоят из воды, а оставшаяся доля приходится на клетчатку.

Кроме того, в овоще содержится тартроновая кислота, благодаря которой в организме сдерживается образование жира. Человеку для переваривания огурца понадобится затратить больше калорий в сравнении с тем, сколько он их получит, передает РИА Новости.

Помимо огурцов для похудения также подойдут лук, шпинат и сельдерей. Эти продукты будут лучше усваиваться, если их сдобрить растительным маслом.

Наряду с этим полезной для организма может оказаться обыкновенная картошка. В этом овоще содержатся витамины C и B6, а также калий и холин, сообщает «Ридус».