Нетерпимость некоторых людей к звукам чавканья объяснили американские биологи

Вашингтон, 26 мая. Некоторые люди не переносят бытовой шум, звуки чавканья и даже дыхания. Американские биологи выяснили, почему так происходит.

Нейробиологи из Университета Ньюкасла провели исследование, в котором участвовали 75 добровольцев с мизофонией. Это неврологическое расстройство является формой нетерпимости к звукам.

Как оказалось, мизофония возникает из-за сбоя в работе зеркальных нейронов. Специалисты назвали это явление «гиперзеркальным отражением». Исследователи надеются, что раздражение от звуков получится подавить или вовсе излечить с помощью специальных препаратов.

Ранее ученые из Великобритании установили связь между режимом питания и долголетием. По их словам, замедлить процессы старения поможет интервальное голодание.