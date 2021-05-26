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10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
10:23
Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
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Нетерпимость некоторых людей к звукам чавканья объяснили американские биологи

Наука
Нетерпимость некоторых людей к звукам чавканья объяснили американские биологи
freepik.com  /  Designed by Freepik

Вашингтон, 26 мая. Некоторые люди не переносят бытовой шум, звуки чавканья и даже дыхания. Американские биологи выяснили, почему так происходит.

Нейробиологи из Университета Ньюкасла провели исследование, в котором участвовали 75 добровольцев с мизофонией. Это неврологическое расстройство является формой нетерпимости к звукам.

Как оказалось, мизофония возникает из-за сбоя в работе зеркальных нейронов. Специалисты назвали это явление «гиперзеркальным отражением». Исследователи надеются, что раздражение от звуков получится подавить или вовсе излечить с помощью специальных препаратов.

Ранее ученые из Великобритании установили связь между режимом питания и долголетием. По их словам, замедлить процессы старения поможет интервальное голодание.

ученые мозг шум
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