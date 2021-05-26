Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику

Ставрополь, 26 мая. Сотни экипажей самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) были перебазированы на оперативные аэродромы.

Согласно информации пресс-службы ЮВО, операция осуществлялась в рамках плановых учений в преддверии летнего периода обучения.

«Вывод техники из-под удара условного противника отрабатывают авиационные части истребительной, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО по плану летного тактического учения с группировками авиации и ПВО с боевой стрельбой», — говорится в официальном сообщении.

Истребители Су-30СМ, Су-27, бомбардировщики Су-24, Су-34, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, Ми-28, Ка-52 вылетели с аэродромов на Кубани и в Ростовской области на военные аэродромы Ставрополья, Астраханской и Волгоградской областей.

Спецназовцы ЮВО ранее отработали на Северном Кавказе групповое десантирование с высоты около двух километров.