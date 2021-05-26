Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена

Вашингтон, 26 мая. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал освободить американцев Тревора Рида и Пола Уилана в России.

Такое предложение бывший дипломат озвучил в преддверии саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Макфол высказался на эту тему в Twitter.

«Если бы Путин хотел стабильных, предсказуемых, нормализующихся отношений с США, он бы мог освободить несправедливо попавших в заключение американцев», — написал экс-дипломат.

Ранее семья Рида сообщила, что в колонии он заболел коронавирусом.

Накануне стало известно, что саммит президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве. Информацию подтвердили в Кремле.