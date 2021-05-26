Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 26 мая, в 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудят варианты завершения строительства «Северного потока — 2». Напомним, президент США Джо Байден публично признал контрпродуктивными дальнейшие санкции в отношении «Северного потока-2», так как строительство трубопровода, по его словам, практически завершено. Байден также сказал, что новые ограничения помешают отношениям США с Европой.

Ранее реальность признали и другие западные политики. Так, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил в беседе с порталом wPolityce: «Судьба «Северного потока — 2» предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать».

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала решение американской администрации отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2». «Мы уже давно не находимся в односторонней энергетической зависимости от России, но энергетические отношения с Россией сильны», — добавила она.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд европейских стран.

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