Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения

Вашингтон, 26 мая. Компания Microsoft анонсировала новую операционную систему Windows, которая, по словам ее главы Сатьи Наделла, станет «одним из самых значительных обновлений за десять лет».

Разработчик заявил, что обновление даст больше возможностей каждому программисту. По его словам, это станет новой платформой для создания, распространения и монетизации приложений.

Эксперты полагают, что речь идет о новом магазине Microsoft Store. Компания может значительно ослабить правила доступа в каталог приложений и создать более выгодные условия для разработчиков Windows.

Недавно вышло майское обновление Windows 10. Оно внесло некоторые изменения по работе с несколькими камерами Windows Hello на одном компьютере.