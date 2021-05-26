Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 26 мая, в 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится брифинг петербургского художника Вячеслава Павловича Чеботаря.

В ходе брифинга мы обсудим вопросы о роли искусства в развитии личности человека, его культурного самосознания, о соотношении эмоций и знаний в продуктах культуры. Разберемся, насколько русское искусство актуально?

Уцелеет ли традиционное искусство перед натиском цифровой цивилизации — ведь уже сейчас цифровые работы продаются за миллионы долларов. Весной этого года на аукционе была продана цифровая работа «Каждый день: первые 5000 дней» американского художника Майкла Винкельманна, известного как Бипл. «Произведение искусства» (коллаж из 5 тысяч фотографий) ушло за рекордные 69,3 миллиона долларов.

Спросим художника Чеботаря о том, не потеснит ли странное цифровое искусство настоящую живопись, и что на самом деле стоит за этими процессами?

Вячеслав Чеботарь известен широкой публике не только как талантливый живописец, но и как незаурядный и яркий скульптор. Картины Вячеслава Чеботаря находятся в государственных музеях: музей истории Санкт-Петербурга, музей «Брестская крепость-герой», Северобайкальская картинная галерея, а также у кардинала, президента по культуре Ватикана Пауля Папуарда, принца Ольденбургского, принца Чарльза, короля Кампучии Сианука и в других частных коллекциях Испании, Италии, США, Финляндии.

Прямой эфир пройдет здесь.

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