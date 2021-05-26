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26 мая 09:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
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Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года

Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Москва, 26 мая. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в период с июня 2020 года по май 2021 года.

В последнее время спортсмен активно развивает и продвигает личный бренд виски, запущенный в 2018 году. Эта деятельность принесла ему 170 миллионов долларов, а за последний год увеличила его доход до 208 миллионов долларов.

Боец UFC обогнал легендарных футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые заработали 126 миллионов долларов и 120 миллионов долларов соответственно, пишет Sportico.

Макгрегор в середине мая поделился радостной новостью: он в третий раз стал отцом. У спортсмена родился сын.

доходы макгрегор спортсмены
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