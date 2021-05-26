Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года

Москва, 26 мая. Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в период с июня 2020 года по май 2021 года.

В последнее время спортсмен активно развивает и продвигает личный бренд виски, запущенный в 2018 году. Эта деятельность принесла ему 170 миллионов долларов, а за последний год увеличила его доход до 208 миллионов долларов.

Боец UFC обогнал легендарных футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые заработали 126 миллионов долларов и 120 миллионов долларов соответственно, пишет Sportico.

Макгрегор в середине мая поделился радостной новостью: он в третий раз стал отцом. У спортсмена родился сын.