Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 26 мая, в 12:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Вячеслава Анатольевича Алексеева, директора «Фонда друзей балтийской нерпы».

Напомним, Петербург этой весной переживает нашествие тюленей: в разных частях города жители находят истощенных детенышей балтийской нерпы. Выловленных малышей экстренно направляют в реабилитационный центр. Все погибшие животные — самцы, достигшие возраста 3-4 лет. Именно они по неопытности попадают сети, которые ставят рыбаки в период ловли корюшки, говорят данные «Фонда друзей балтийской нерпы».

Ранее, в 2014 году, зоологи обнаружили особенно большое количество погибших особей серого тюленя. Тогда специалисты заявили о 200 трупах млекопитающих. Это рекордный показатель, который фиксировали эксперты.

Всего в водах Балтики насчитывают порядка 2000 особей серого тюленя. Эти животные заплывают как в Петербург, так и в другие города на побережье

Похожая ситуация сложилась на юге России: десятки редких видов тюленей усыпали каспийское побережье. Ситуация близка к экологической катастрофе, ведь эта нерпа занесена в Красную книгу. Что именно погубило каспийских нерп, сейчас выясняют в лабораториях. Отобранный биоматериал уже исследуют ученые.

Проверка проводится с привлечением специалистов контрольных и надзорных органов в области охраны окружающей среды. «Ситуация по факту гибели краснокнижных тюленей находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ», — сообщил Шамиль Насимов, и.о. заместителя Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора. Сообщается, что очистные сооружения в Махачкале не могут достроить более 30 лет.

Кто и как спасает морских млекопитающих в России? Что нужно делать, если вы увидите умирающего тюленя? Как рыболовецкий промысел сказывается на экологическом благополучии региона?

На эти и другие вопросы ответит ветеринарный врач и директор фонда Вячеслав Алексеев.

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