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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
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Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной

Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
pixabay.com  /  Nika_Akin

Москва, 26 мая. Жители России часто прибегают к народным методам при получении солнечных ожогов. Почему нельзя пользоваться сметаной, рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

Стараться снять покраснения, вызванные солнцем, сметаной и другими народными методами не рекомендуется. Есть риск занести инфекцию, передает «Вечерняя Москва» предупреждение специалиста.

«Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести», — заявила Галлямова.

В качестве средств спасения от ожогов может выступить пантенол или специальный спрей после загара. На солнце дерматолог рекомендует использовать фотозащиту, чтобы свести риск получения повреждения кожи к минимуму.

В летний период может поджидать еще одна опасность – солнечный и тепловой удар. Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше жидкости, отказаться от жирной и жареной еды, не носить синтетическую и обтягивающую одежду.

солнце ожог советы
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