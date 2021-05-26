Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной

Москва, 26 мая. Жители России часто прибегают к народным методам при получении солнечных ожогов. Почему нельзя пользоваться сметаной, рассказала дерматолог Юлия Галлямова.

Стараться снять покраснения, вызванные солнцем, сметаной и другими народными методами не рекомендуется. Есть риск занести инфекцию, передает «Вечерняя Москва» предупреждение специалиста.

«Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести», — заявила Галлямова.

В качестве средств спасения от ожогов может выступить пантенол или специальный спрей после загара. На солнце дерматолог рекомендует использовать фотозащиту, чтобы свести риск получения повреждения кожи к минимуму.

В летний период может поджидать еще одна опасность – солнечный и тепловой удар. Специалисты Роспотребнадзора советуют пить больше жидкости, отказаться от жирной и жареной еды, не носить синтетическую и обтягивающую одежду.