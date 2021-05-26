Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 09:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости
26 мая 09:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
09:00
Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
08:25
Общество
Смольный планирует сдавать электросамокаты в аренду по паспорту
08:22
Саратов остался без холодной и горячей воды, стал известен график подвоза бутылок
Все новости

Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»

Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

В среду, 26 мая, в 11:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная психологической подготовке школьников к сдаче Единого государственного экзамена.

Россияне в этом году начнут сдавать ЕГЭ с 31 мая. Заключительные экзамены запланированы на 17 июля. Те одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в ВУЗ, будут сдавать только государственный экзамен по русскому языку и математике. Остальным выпускникам необходимо продемонстрировать свои знания лишь по русскому языку.

Сколько времени необходимо уделять подготовке к ЕГЭ? Как должны вести себя родители в этот непростой для школьника период? Как справиться с эмоциями, если не удалось сдать Единый государственный экзамен?

На эти и другие вопросы ответят гости пресс-центра «Патриот»:

— доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева;  

— директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

россия образование егэ
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 144237 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 134091 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 106882 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 67469 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 65862 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Общество / Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
Рейтинг@Mail.ru