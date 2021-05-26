Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»

В среду, 26 мая, в 11:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет пресс-конференция, посвященная психологической подготовке школьников к сдаче Единого государственного экзамена.

Россияне в этом году начнут сдавать ЕГЭ с 31 мая. Заключительные экзамены запланированы на 17 июля. Те одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в ВУЗ, будут сдавать только государственный экзамен по русскому языку и математике. Остальным выпускникам необходимо продемонстрировать свои знания лишь по русскому языку.

Сколько времени необходимо уделять подготовке к ЕГЭ? Как должны вести себя родители в этот непростой для школьника период? Как справиться с эмоциями, если не удалось сдать Единый государственный экзамен?

На эти и другие вопросы ответят гости пресс-центра «Патриот»:

— доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева;

— директор школы №102 Выборгского района Санкт-Петербурга Ольга Ципляева.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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