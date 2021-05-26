26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня

Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника в рамках паритета с российской стороной. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова. Извещения об увольнении получили сотрудники посольства в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца текущего месяца должны сократить еще восемь человек, отметила представитель МИД республики. Стороны договорились уровнять численность служащих в своих представительствах. Согласно решению российской стороны, в посольстве останутся 19 работников. Количество сотрудников посольства России в Праге тоже сократится. К 31 мая уволят 35 дипломатов и 46 работников среди административно-технического персонала.

«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США

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Для США XXI век станет роковым — страна умирает на глазах, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, сегодня «Америка деградирует и политически, и социально». Пушков подчеркнул, что относительно устойчивый баланс, который удавалось поддерживать в США в XX веке, взорвался, «а в 2020-м страна слетела с катушек».

«Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, XXI век станет роковым для США», — резюмировал сенатор.

Напомним, США в минувшие выходные потрясла серия перестрелок, в результате которых погибло несколько молодых людей в ряде штатов. Случайной жертвой уличной перестрелки, в частности, стал шестилетний мальчик. С начала года в стране из-за огнестрельных ранений погибли не менее 7,3 тысяч американцев.