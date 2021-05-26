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10:23
Происшествия
На Урале подростков отправили в спецшколу за изнасилование девятилетней девочки
Все новости
26 мая 10:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:46
Происшествия
В Петербурге полиция разыскивает двух преступников за кражу товара из магазина
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о подавлении волны неонацизма в стране
10:44
Политика
Лукашенко рассказал о многоуровневом терроре в Белоруссии
10:42
Происшествия
Два человека утонули во время рыбалки в Тульской области
10:38
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, почему Ирина Шейк закрутила роман с Канье Уэстом
10:38
Армия
Новейшую «Армату» вооружат бронебойным «урановым ломиком»
10:38
Происшествия
Вандальное граффити с фразой «Юра, мы приехали» появилось на Байконуре
10:36
Происшествия
Видео со сбитой в Барнауле девочкой появилось в Сети
10:35
Политика
Меркель назвала сильными энергетические отношения Германии с Россией
10:35
ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
10:35
Политика
МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге
10:32
Происшествия
Склад на площади двух тысяч «квадратов» загорелся в Омске
10:31
Политика
Лукашенко заявил о законности действий при посадке самолета Ryanair
10:31
Политика
Лукашенко прокомментировал высылку сотрудников латвийского посольства
10:28
Армия
В США рассказали, почему истребители F-35 «вскоре отправятся на металлолом»
10:28
Происшествия
По вине беременной в ДТП погибли ее малолетний сын и мать
10:27
Шоу-бизнес
Онкобольная Заворотнюк после ухудшения состояния не собирается уезжать за границу
10:26
Политика
Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли «множество красных линий»
10:23
Армия
На Украине озвучили причины паузы в модернизации вооружения для ВСУ
10:23
Происшествия
На Урале подростков отправили в спецшколу за изнасилование девятилетней девочки
Все новости

26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня

ФАН-ТВ
26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

 

Свыше 70 человек потеряли работу в чешском посольстве в Москве

Посольство Чехии в Москве уволило 71 работника в рамках паритета с российской стороной. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова. Извещения об увольнении получили сотрудники посольства в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца текущего месяца должны сократить еще восемь человек, отметила представитель МИД республики. Стороны договорились уровнять численность служащих в своих представительствах. Согласно решению российской стороны, в посольстве останутся 19 работников. Количество сотрудников посольства России в Праге тоже сократится. К 31 мая уволят 35 дипломатов и 46 работников среди административно-технического персонала.

«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США

26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
flickr.com  / Совет Федерации

Для США XXI век станет роковым — страна умирает на глазах, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Сенатор в своем Telegram-канале прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США. По его словам, сегодня «Америка деградирует и политически, и социально». Пушков подчеркнул, что относительно устойчивый баланс, который удавалось поддерживать в США в XX веке, взорвался, «а в 2020-м страна слетела с катушек».
«Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел. «Американская мечта» умирает на глазах. И вряд ли что способно ее возродить. Период расцвета США позади. Судя по всему, XXI век станет роковым для США», — резюмировал сенатор.
Напомним, США в минувшие выходные потрясла серия перестрелок, в результате которых погибло несколько молодых людей в ряде штатов. Случайной жертвой уличной перестрелки, в частности, стал шестилетний мальчик. С начала года в стране из-за огнестрельных ранений погибли не менее 7,3 тысяч американцев.

26 мая начались выборы нового президента Сирии

26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Выборы на территории Сирии официально состоятся 26 мая 2021 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00 по местному времени. Благодаря этому даже жители захваченных боевиками территорий получат возможность осуществить свое конституционное право на голосование за кандидатуру нового сирийского президента. Впрочем, ранее курды из группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) выразили намерения помешать этому и закрыть свои КПП, создавая препятствия гражданам. Это будет уже второй этап выборного процесса: 20 мая проживающие за пределами родины сирийцы имели возможность досрочно отдать голос за желаемого кандидата, воспользовавшись избирательными урнами, располагающимися на территории посольств САР в странах своего пребывания. Основными претендентами на высший государственный пост в 2021 году стали действующий глава государства Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и юрист Махмуд Мари.

Японский и российский корабли столкнулись вблизи Хоккайдо

26 мая начались выборы нового президента Сирии. События дня
wikipedia.org  / 利用者:Ans/CC BY-SA 3.0

Столкновение рыболовецкого судна Японии «Дай-хати Хокко-мару» с российским «Амуром» произошло 26 мая около 06:00 (00:00 по Москве) в 23 километрах от берегов острова Хоккайдо. На борту японского судна находились пять человек, которые были спасены экипажем российского корабля. Трое японских членов экипажа находились в критическом состоянии. Позднее в Токио подтвердили их смерть. Сигнал о происшествии поступил с «Амура». Из россиян в результате инцидента никто не пострадал. Судно «Амур», самостоятельно двигается в порт Момбецу. Об этом заявил генконсул РФ. Причиной столкновения японского и российского судов в Охотском море мог стать туман. Такое мнение высказали в Генконсульстве России.
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