Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена

Москва, 26 мая. Работа над созданием российской вакцины от коронавируса «Урал» заморожена. Об этом заявил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

Известно, что разработка была приостановлена из-за сложности в масштабировании технологии. Также Петров заявил, что продвигать вперед работы по созданию препарата дорого и нерентабельно для предприятия.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — заявил Петров.

По его словам, на данный момент вакцина работает, однако создавать ее возможно только в рамках лабораторного уровня. Несмотря на это, ООО «Завод Медсинтез» и дальше развивает партнерство с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Тем временем вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат был произведен в Центре им. Гамалеи.