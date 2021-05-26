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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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09:17
Происшествия
СК обнаружил отмытые через Гонконг и ОАЭ деньги Роскосмоса
09:16
Происшествия
Неизвестный «заминировал» наркодиспансер в Южно-Сахалинске
09:14
Общество
РЖД намерены возобновить движение поездов «Аллегро» во время ЧЕ по футболу
09:09
Армия
Летчики ЮВО в рамках учений перебазировали военную авиатехнику
09:08
Экономика
Отчет Центробанка продемонстрировал «дыру» в российской банковской системе
09:05
Политика
Почему Запад отступил перед «Северным потоком-2», обсудят в медиацентре «Патриот»
09:04
Политика
Экс-посол США в РФ выступил с предложением перед встречей Путина и Байдена
09:01
Общество
Русский фактор в современном искусстве обсудят в медиацентре «Патриот»
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Экономика
Рубль укрепляется на открытии торгов Мосбиржи
08:53
Технологии
Microsoft готовит к выходу операционную систему Windows нового поколения
08:51
Спорт
Боец UFC Макгрегор признан самым высокооплачиваемым спортсменом года
08:49
Общество
Нашествие тюленей на Петербург обсудят в медиацентре «Патриот»
08:41
Общество
Врач Галлямова призвала отказаться от лечения солнечных ожогов сметаной
08:41
Общество
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ, расскажет психолог в медиацентре «Патриот»
08:39
Общество
Дизельные электростанции заменят на современные модули в Хабаровском крае
08:34
Общество
Губернатор Прикамья возглавил наблюдательный совет пермского политеха
08:34
Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
08:27
Политика
Польша вспомнила об упущенных шансах в отношениях с РФ из-за Украины
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Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена

Общество
Разработка отечественной вакцины «Урал» приостановлена
Global Look Press  /  Mikaela Mackenzie / Keystone Press Agency

Москва, 26 мая. Работа над созданием российской вакцины от коронавируса «Урал» заморожена. Об этом заявил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

Известно, что разработка была приостановлена из-за сложности в масштабировании технологии. Также Петров заявил, что продвигать вперед работы по созданию препарата дорого и нерентабельно для предприятия.

«Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу», — заявил Петров.

По его словам, на данный момент вакцина работает, однако создавать ее возможно только в рамках лабораторного уровня. Несмотря на это, ООО «Завод Медсинтез» и дальше развивает партнерство с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Тем временем вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат был произведен в Центре им. Гамалеи.

урал вакцина петров
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